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Стало известно, сколько россиян не знают наизусть номера телефонов родных

«КП»: 40% россиян не помнят наизусть номера телефонов родных

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Shutterstock

Почти половина (40%) россиян не знают наизусть ни одного номера телефона, в том числе родных, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,9 тыс. человек.

«Раньше помнили больше. Потому что постоянно набирали пальцами на дисковом или кнопочном аппарате. А теперь у всех в записных книжках одним нажатием по имени абонента набирается, никто ничего и не запоминает», — предположил респондент.

Еще 44% опрошенных ответили, что знают номера только самых близких людей — родителей, мужа или жены.

«Только телефон мужа помню. Даже телефон сына не знаю наизусть, к сожалению», — призналась участница опроса.

5% респондентов отметили, что записывают все важные контакты на бумажку, которую носят с собой в кошельке или в кармане. По их словам, они не привыкли полагаться ни на гаджеты, ни на свою память. При этом 9%, напротив, ответили, что благодаря хорошей памяти они наизусть помнят не менее десятка телефонных номеров. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев до этого рекомендовал не перезванивать на короткие номера или «сбрасывающие» звонки, потому что это могут быть мошенники. Кроме того, по словам Тимофеева, определенная комбинация цифр в начале номера, например, +7800, может указывать на то, что это злоумышленники.

Ранее россиянам рассказали о первых действиях при краже телефона.

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