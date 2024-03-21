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У заводчика, обвиняемого в жестоком обращении с животными, отобрали 14 собак

Во Франции заводчика арестовали за жестокое обращение и изъяли у него 14 собак

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Shutterstock

Во Франции жандармы арестовали собаковода и изъяли у него 14 собак. Об этом сообщает Le Parisien.

Заводчик собак, подозреваемый в жестоком к ним обращении, был задержан и взят под стражу в регионе Альпы Верхнего Прованса. По имеющейся информации, управляющего собачьей фермой обвиняют в том, что он морил животных голодом и грубо с ними обходился.

По словам прокурора, 20 марта фигурант находился за решеткой. При аресте мужчины 14 его собак были изъяты и отданы на попечение специализированным ассоциациям.

«Мы уделяем особое внимание ущербу окружающей среде и жестокому обращению с животными. Мы будем проявлять все больший интерес к этим явлениям», — заявили в полиции региона.

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