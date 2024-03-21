Адвокат заявил, что смерть «крабового короля» Кана подтверждена в Британии

Адвокаты, которые представляют в Арбитражном суде Приморского края ответчиков по искам Генеральной прокуратуры РФ к рыбопромышленникам, передали в канцелярию суда свидетельство о смерти предпринимателя Олега Кана, известного как «крабовый король». Об этом ТАСС сообщил адвокат Олег Суханов.

Юрист объяснил, что если россиянин умер за границей, то там выдают свидетельство о смерти. После с этими документами нужно обратиться в ЗАГС в России, чтобы зарегистрировать. Однако Суханову в отделении ЗАГС заявили, что регистрировать документы не будут.

«Невозможно официально зарегистрировать в ЗАГС, есть официальные отказы. Есть свидетельство, оно иностранное, там все переведено на русский язык, оно подтверждает смерть, оно передано в канцелярию», — заключил Суханов.

Представитель Генпрокуратуры (ГП) назвал фальсификацией информацию о смерти Кана. На заседании Арбитражного суда представитель ответчиков заявил, что предприниматель Кан скончался 14 февраля 2023 года. Однако представитель ГП отметил, что данные о смерти этого человека отсутствуют в реестрах ЗАГС РФ.

Олег Кан — сахалинский рыбный промышленник, создатель нескольких крупных рыбодобывающих предприятий, известный как «крабовый король». После новостей о его смерти его юристы предложили прекратить производство, по которому с предпринимателя предполагается взыскать более 300 млрд рублей.

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