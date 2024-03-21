На Курилах вулкан Эбеко выбросил километровый столб пепла

На вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды в Сахалинской области зафиксировали пепловый выброс высотой 1,8 км. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Сахалинской области.

По данным ведомства, шлейф пепла распространился в юго-восточном направлении на расстояние более пяти километров от вулкана.

Эбеко находится в северной части Парамушира. Высота вулкана составляет 1156 метров. Сейчас над ним установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, то есть вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

До этого на Камчатке сошла лавина, под которую попала туристическая группа. Стало известно, что 11 человек приехали на ски-тур в районе перевала Красноармейского. Группа шла по гребню, когда сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар , после чего на них сошла лавина. При этом группа отправилась в тур, несмотря на предупреждение местного МЧС.

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