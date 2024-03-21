ФСБ задержала двух мариупольцев по подозрению в оправдании терроризма

Федеральная служба безопасности по Донецкой народной республике задержала в Мариуполе двух человек по подозрению в оправдании терроризма и ударов по Крымскому мосту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Силовики установили, что задержанные размещали видео и комментарии в социальных сетях, «направленные на оправдание террористической деятельности одной из запрещенных украинских неонацистских организаций, а также теракта на Крымском мосту в 2023 году». О какой организации идет речь, не указывается.

В отношении мариупольцев возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса России.

В феврале этого года суд Екатеринбурга приговорил уральского пиарщика и активиста Ярослава Ширшикова к двум года колонии по делу об оправдании теракта против военного корреспондента Владлена Татарского. Мужчину задержали в апреле 2023 года за пост в Telegram-канале.

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