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В Якутии в ДТП погибли четыре человека

ГУМЧС: в Якутии в ДТП погибли четыре человека и еще четверо пострадали

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В результате аварии на региональной автодороге «Умнас» в Ханагаласском районе Якутии погибли четыре человека, еще столько же получили ранения, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по республике, пишет РИА Новости. Инцидент произошел в четверг на 37-м километре участка дороги, где столкнулись автомобили УАЗ и Toyota Corolla.

По данным ведомства, в результате ДТП погибли четыре человека, четверо пострадали. В автомобилях не было детей. Трое раненых были доставлены в центральную районную больницу города Покровска, а четвертого пострадавшего сейчас извлекают из авто на месте происшествия. Также там работают сотрудники ГИБДД, пожарные из пожарной части №3 села Октемцы и спасатели Службы спасения РС (Я).

Прокуратура уже начала проверку по данному случаю дорожно-транспортного происшествия.

До этого в Петербурге 17-летняя девушка получила черепно-мозговую травму и сотрясение в ДТП.

Ранее у здания МВД Турции произошел взрыв.

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