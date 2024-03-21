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Генпрокуратура посчитала смерть бизнесмена Олега Kана инсценировкой

Генпрокуратура РФ считает заявление о смерти бизнесмена Олега Кана инсценировкой

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Представитель Генпрокуратуры (ГП) назвал фальсификацией информацию о смерти Олега Кана, известного как «крабовый король», которую представители рыбопромышленников Дальнего Востока озвучили в рамках резонансного иска. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании Арбитражного суда представитель ответчиков заявил, что предприниматель Кан скончался 14 февраля 2023 года. Однако представитель ГП отметил, что данные о смерти этого человека отсутствуют в реестрах ЗАГС РФ.

«Мы просим предоставить копии, полученные органами прокуратуры, для рассмотрения дела», — подчеркнул представитель ГП, добавив, что запись в ЗАГС является единственным подтверждением факта смерти. Поскольку такой записи нет, Генпрокуратура рассматривает утверждения о смерти Олега Кана как инсценировку.

Защита «крабового короля» отказалась комментировать информацию о его предполагаемой смерти.

Олег Кан, известный сахалинский рыбный промышленник, создатель нескольких крупных рыбодобывающих предприятий, известный как «крабовый король» умер, сообщили его адвокаты. Юристы предложили прекратить производство в отношении своего клиента, по которому с предпринимателя предполагается взыскать более 300 млрд рублей. Подтверждение смерти может быть обнародовано 21 марта, когда в суде будет рассматриваться другой иск в отношении Кана — об организации убийства.

Ранее в Саратове ребенок за полдня 261 раз вызвал экстренные службы.

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