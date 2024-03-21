Apple в третий раз за 14 лет обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства

Минюст США может подать в суд на Apple за избирательные ограничения доступа к некоторым функциям iPhone. Об этом пишет Bloomberg.

Блокирование доступа конкурентов к аппаратным и программным функциям iPhone в ведомстве сочли нарушением антимонопольного законодательства путем блокирования. По данным источников Bloomberg, соответствующий иск может быть подан в суд уже 23 марта. Это будет третий иск против Apple по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства.

Кроме того, минюст США уже подал иск на Google за монополизацию, а Федеральная торговая комиссия завела аналогичные дела против компаний Amazon и Meta (признана в России экстремистской и запрещена). Эти меры связывают с кампанией президента США Джо Байдена по борьбе с монополизацией рынка цифровых технологий.

До этого Apple не смогла заблокировать массовый иск владельцев iPhone в Англии.

Ранее эксперты назвали мифом неуязвимость iPhone перед хакерами.