Почти половина россиян считают, что роль начальника больше подходит мужчине

Россиянам важны отношения с коллегами — их значимость оценивают на 8,5 балла из 10. В целом большинство респондентов (75%) чувствует себя комфортно на рабочем месте. Это показало исследование Mediacom.Expert с помощью Anketolog.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Респонденты независимо от пола считают, что роль руководителя больше подходит мужчине (46%). Только 8% опрошенных предпочитают работать с женщиной-руководителем. Большинство респондентов (87%) не испытывают трудностей при общении с коллегами противоположного пола. Респонденты независимо от пола хотели бы работать в коллективах с равным соотношением мужчин и женщин (42%) или в преимущественно мужских коллективах (18%). Желание работать в мужском коллективе чаще всего мотивируют тем, что с мужчинами легче договориться (49%), они не завистливые (35%), более позитивные (28%) и рациональные (28%).

43% опрошенных оценивают значимость отношений в коллективе на 10 баллов. При этом женщины микроклимату придают большее значение, чем мужчины.

Сложившиеся отношения на текущем месте работы россияне в среднем оценивают на 7,5 балла. Среди причин неблагоприятной рабочей обстановки чаще других называют перекладывание ответственности (33%), сплетни (24%) и уклонение от работы (22%).

Интересно, что у большинства опрошенных (90%) есть друзья среди коллег. При этом женщины чаще мужчин заводят друзей в коллективе. По данным опроса, женская дружба проявляется в конкретных действиях: женщины чаще мужчин дарят подарки коллегам от себя лично (75%), помогают с рабочими задачами (56%), спрашивают, как прошли выходные (63%), встречаются вне работы (58%), общаются в перерывах (59%), поздравляют с праздниками (63%) и морально поддерживают (64%). У мужчин свои сильные стороны, они чаще подвозят коллег после работы (57%) и помогают с бытовыми делами (57%).

44% респондентов считают, что мероприятия для сплочение коллектива необходимы, а 45% относятся к этому нейтрально. При этом женщины (59%) чаще мужчин уверены в их важности.

Только 13% опрошенных сказали, что в их компании регулярно проводят тимбилдинг, у остальных такие мероприятия проходили несколько раз (33%) или единожды (8%). Больше половины респондентов (66%) проявляют интерес к такого рода мероприятиям: 35% посещают все предложенные активности, 31% только те, которые им интересны. При этом в отличие от мужчин женщины склонны посещать все мероприятия.

Больше половины опрошенных (55%) признались, что трудности в коллективе могут заставить их задуматься о смене места работы. При этом для женщин отношения в коллективе являются более весомым фактором при выборе места работы, чем для мужчин.

53% хотя бы раз меняли место работы из-за сложностей в общении с коллегами. В отличие от мужчин женщины более склонны к увольнению из-за нездоровой атмосферы в коллективе.

Причиной ухода чаще всего становятся перекладывание ответственности (44%), необоснованная критика (36%), превышение должностных полномочий (34%), изолированные группы внутри коллектива (21%), а также уклонение от работы (20%).

При этом, в отличие от мужчин, женщины чаще увольняются из-за перекладывания ответственности (63%), необоснованной критики (62%), превышения должностных полномочий (60%), формирования изолированных групп внутри коллектива (63%), уклонения коллег от работы (58%), зависти (66%), оскорблений (68%), сплетен (61%) и игнорирования (59%).

В случае, когда нужно обратиться к кому-то из коллег за помощью, представителей своего пола чаще просят помочь в решении рабочих и личных проблем и коммуникацией с руководителем, к ним чаще обращаются со срочными поручениями, просят подменить и зовут на обед. Решение технических проблем чаще доверяют мужчинам. В то же время женщины, по мнению опрошенных, лучше справляются с организацией мероприятий и декорированием офиса.

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