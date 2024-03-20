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В Петербурге 17-летняя девушка получила черепно-мозговую травму и сотрясение в ДТП

В Петербурге подросток попал под колеса автомобиля

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Петербурге девушка пострадала в аварии с участием легкового автомобиля. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Кировском районе города. По версии правоохранителей, на улице vаршала Казакова водитель сбил 17-летнюю петербурженку. О деталях произошедшего не сообщается.

В результате медики госпитализировали пострадавшую. У школьницы диагностировали перелом плеча со смещением, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибленную рану мягких тканей и многочисленные ушибы.

На произошедшее обратили внимание в правоохранительных органах. На данный момент специалисты проводят проверку и выясняют все обстоятельства.

Ранее в Самарской области троих человек госпитализировали после ДТП с «Газелями».

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