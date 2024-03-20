В Саратовской области пьяный 62-летний россиянин напал на девочку

В Саратовской области поездка в троллейбусе закончилась проверкой следователей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Балаково. По предварительной информации, в салон прошел 62-летний пассажир, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время поездки он напал на 14-летнюю девочку. О том, произошел ли между ними конфликт, не сообщается.

Приехавшие на место медики оказали ребенку всю необходимую помощь.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства и проводят проверку. Ее ход находится на контроле у исполняющего обязанности руководителя управления.

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