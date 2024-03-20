Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России заблокировали интернет-издание Sota

РКН ограничил доступ к сайту издания Sota из-за недостоверной информации об СВО

close
100%
Shutterstock

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания Sota. Об этом свидетельствуют данные сервиса ведомства.

«Доступ ограничивается к сайту», — уточнили в сообщении.

В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что причиной ограничения к ресурсу стало распространение недостоверной информации о ходе спецоперации.

«Мы не получали никаких уведомлений о блокировке: выяснилось, что решение было принято 5 марта за «системные нарушения законов РФ», — отметили в сообщении издания Sota в Telegram-канале.

Журналисты отметили, что к блокировкам «были готовы».

В среду, 20 марта, стало известно, что в России заблокировали доступ к сайту правозащитного центра «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов). В минувшую пятницу, 15 марта, стало известно, что пенсионеру-сопредседателю Центра «Мемориал» Олегу Орлову (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) предложили отправиться в зону СВО, несмотря на возраст — 70 лет.

Ранее центр «Мемориал» и фонд «Нужна помощь» (признан в РФ иностранным агентом) признали иноагентами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами