В России заблокировали интернет-издание Sota

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания Sota. Об этом свидетельствуют данные сервиса ведомства.

«Доступ ограничивается к сайту», — уточнили в сообщении.

В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что причиной ограничения к ресурсу стало распространение недостоверной информации о ходе спецоперации.

«Мы не получали никаких уведомлений о блокировке: выяснилось, что решение было принято 5 марта за «системные нарушения законов РФ», — отметили в сообщении издания Sota в Telegram-канале.

Журналисты отметили, что к блокировкам «были готовы».

В среду, 20 марта, стало известно, что в России заблокировали доступ к сайту правозащитного центра «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов). В минувшую пятницу, 15 марта, стало известно, что пенсионеру-сопредседателю Центра «Мемориал» Олегу Орлову (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) предложили отправиться в зону СВО, несмотря на возраст — 70 лет.

Ранее центр «Мемориал» и фонд «Нужна помощь» (признан в РФ иностранным агентом) признали иноагентами.