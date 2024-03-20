Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Ставрополье инвалида-колясочника приковали цепью к дереву

В Кисловодске возбудили дело после обнаружения прикованного к дереву инвалида

close
100%
Depositphotos

В Ставропольском крае неизвестные нарушили права инвалида-колясочника. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Правоохранители обратили внимание на ситуацию после того, как материал о ней появился на федеральном канале. По словам журналистов, в Кисловодске прохожие нашли мужчину с ограниченными способностями, которого приковали к дереву.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи усмотрели в произошедшем признаки незаконного лишения свободы.

На данный момент сотрудники ведомства проводят комплекс необходимых мероприятий и выясняют все обстоятельства инцидента. Ход дела находится на контроле у главы управления.

Ранее в Тюменской области социальный работник обокрала инвалида, чтобы отремонтировать машину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами