На Ставрополье инвалида-колясочника приковали цепью к дереву

В Ставропольском крае неизвестные нарушили права инвалида-колясочника. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Правоохранители обратили внимание на ситуацию после того, как материал о ней появился на федеральном канале. По словам журналистов, в Кисловодске прохожие нашли мужчину с ограниченными способностями, которого приковали к дереву.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи усмотрели в произошедшем признаки незаконного лишения свободы.

На данный момент сотрудники ведомства проводят комплекс необходимых мероприятий и выясняют все обстоятельства инцидента. Ход дела находится на контроле у главы управления.

Ранее в Тюменской области социальный работник обокрала инвалида, чтобы отремонтировать машину.