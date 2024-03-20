Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Школьницу госпитализировали с переломом позвоночника после падения с лошади

«78.ru»: в Петербурге ребенок сломал позвоночник, упав с лошади

close
100%
Мария Девахина/РИА Новости

В Петербурге школьница упала с лошади во время тренировки и попала в больницу с переломом двух позвонков. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на тренировке по конному спорту. 10-летняя девочка упала с лошади и получила травму спины. Ребенка доставили в детскую больницу, где медики диагностировали у школьницы компрессионный перелом двух позвонков, пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что девочка успешно занимается конным спортом несколько лет, имеет награды от Федерации конного спорта России.

Ранее в Новосибирске подросток сорвался в овраг и сломал шейку бедра.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами