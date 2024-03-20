Школьницу госпитализировали с переломом позвоночника после падения с лошади

В Петербурге школьница упала с лошади во время тренировки и попала в больницу с переломом двух позвонков. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на тренировке по конному спорту. 10-летняя девочка упала с лошади и получила травму спины. Ребенка доставили в детскую больницу, где медики диагностировали у школьницы компрессионный перелом двух позвонков, пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что девочка успешно занимается конным спортом несколько лет, имеет награды от Федерации конного спорта России.

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