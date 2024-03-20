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ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области

Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Краснооктябрьский Глушковского района.

Он отметил, что всего было зафиксировано пять прилетов. Была обесточена часть поселка из-за повреждения линии электропередачи. По его словам, аварийные бригады приступят к восстановлению, как только это будет возможно.

Он отметил, что поселок Теткино весь день подвергается обстрелам. Пострадавших и повреждений нет.

До этого Старовойт сообщил, что в ночь на 20 марта Вооруженные силы Украины обстреляли село Гуево Суджанского района в Курской области. По словам губернатора, из людей никто не пострадал. Повреждены три частных дома: выбиты окна, разрушены дворовые постройки, осколками посечены заборы. Старовойт заверил, что власти региона окажут собственникам поврежденных домов помощь в ремонте.

Ранее на Курской АЭС доложили о состоянии станции на фоне атак украинских дронов.

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