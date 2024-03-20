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СК ищет мать младенцев, чьи тела нашли на насосной станции в Москве

РИА Новости: мать младенцев могла выкинуть их тела в канализацию в Новой Москве

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Depositphotos

Тела двух новорожденных, которых нашли на насосной станции в Новой Москве, могли выкинуть в канализацию. Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, дети могли родиться мертвыми, после чего мать выбросила тела в канализацию.

В настоящее время Следственный комитет пытается выяснить личность матери этих детей. Удалось установить, что оба младенца — девочки.

Источник добавил, что мертвых новорожденных нашла сотрудница насосной станции.

До этого сообщалось, что тело одного младенца нашли 18 марта, а тело другого — 19 марта. На голове одного из детей обнаружили рану в теменной области слева.

СК возбудил два уголовных дела по статье о причинении смерти по неосторожности.

В августе 2023 года в одном из торговых центров на востоке Москвы было обнаружено тело новорожденного ребенка в санитарном узле. Личность матери удалось установить — ею оказалась 27-летняя женщина. Сообщалось, что умерший ребенок был сильно недоношен, плод соответствовал периоду 10-12 недель беременности.

Ранее стало известно, зачем младенцы оставляют «сувениры» в теле матери.

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