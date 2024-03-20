Глава «Цифровой экономики» рассказал о преимуществах отечественных платформ

Россия обладает необходимым потенциалом для статуса «технологического лидера». Об этом заявил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

По его мнению, техлидерство может стать новой национальной целью, поддерживаемой государством и находящей отклик как в бизнес-среде, так и в среде ИТ-специалистов, в том числе молодых.

«Цифровой суверенитет и лидерство в цифровой среде – в нашей стране всегда были на высочайшем уровне: и до 2022 года, и после. Так, в России много собственных высокотехнологичных направлений, и цифровые сервисы среди них: наши соцсети и соцмедиа, к примеру — конкурентоспособные, со своей мощной аудиторией», — рассказал он.

По словам Плуготаренко, важно не только создавать новые экосистемы и социальные платформы, но и совершенствовать существующие. Он объяснил это тем, что инновации появляются и развиваются во всем мире стремительными темпами, и необходимо постоянно успешно конкурировать с мировыми игроками.

«Для этого нужна качественная обратная связь от пользователей и открытость цифровых платформ, а также умение предугадывать потребительские тренды. А еще для успеха надо стараться быть на шаг впереди: не только становиться «успешным российским аналогом» уже существующих нероссийских решений, но и предлагать совершенно новые форматы», — подчеркнул он.

Глава «Цифровой экономики» отметил, что использование крупных отечественных цифровых платформ имеет преимущества для пользователей. Так, по его словам, в первую очередь к ним относятся безопасность и уверенность в том, что доступ к данным не будет «отключен» в одностороннем порядке.

«Проблемы утечки персданных пользователей, несанкционированного сбора пользовательского цифрового следа и т.д. – стоят довольно остро. К примеру, VPN-сервисы, необходимые для использования заблокированных в РФ соцсетей, не уделяют должного внимания хранению данных», — сказал Плуготаренко.

Он уточнил, что для российских приложений не нужно использовать подобные сервисы, поэтому риск утечек снижается, а цифровые приложения опираются на российские законы о защите персональных данных и следуют принципам саморегулирования, защиты прав пользователей в сети.

Также, по его словам, российские сервисы и соцсети разрабатываются с удобным интерфейсом, а разработчики открыты для диалога и новых предложений, и оперативно добавляют обновления.

«Отечественные площадки являются быстрорастущими, и поэтому позволяют привлечь новую аудиторию и клиентов, таргетируя контент именно на российского пользователя», — заключил Плуготаренко.