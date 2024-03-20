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В Египте поспорили с матерью россиянки, которая умерла в пятизвездочном отеле

В египетском отеле заявили, что мать погибшей россиянки не хотела везти дочь в больницу

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pyramisahotels.com

20 марта СМИ сообщили, что 36-летняя россиянка умерла в Египте после того, как сотрудники пятизвездочного отеля Pyramisa отказались вызвать ей скорую помощь. Как заявили «Газете.Ru» в отеле Pyramisa Beach Resort Sharm El Sheikh, мать погибшей сама отказывалась от госпитализации дочери, а обратиться в клинику ее убедил местный врач.

«Мать Анастасии первоначально отказалась от госпитализации дочери, поскольку они планировали уехать на следующий день. Врач отеля профессионально вмешался и к ночи успешно убедил мать Анастасии согласиться на госпитализацию. Это подтверждает и официальное медицинское заключение городской поликлиники. Несмотря на неоднократные рекомендации врача о госпитализации или посещении поликлиники, мать Анастасии настояла на получении счетов, мотивируя их скорым отъездом. Несмотря на настойчивость врача, мать Анастасии категорически отказывалась. В конце концов, Анастасия все же была госпитализирована, и официальное медицинское заключение подтвердило остановку сердца. На протяжении всего их пребывания в Шарме мать Анастасии ни разу не упомянула об этих ложных обвинениях и после этого не подавала никаких судебных исков», — утверждают в отеле.

20 марта Life со ссылкой на Telegram-канал Shot сообщил, что 36-летняя россиянка умерла в муках после лечения в клинике при египетском отеле Pyramisa. По информации Telegram-канала, женщина из города Салават приехала на отдых в Шарм-эш-Шейх с матерью и шестилетней дочерью. В последний день отдыха у нее поднялась температура до 40 градусов, ее мать попросила сотрудников отеля вызвать скорую помощь, однако, по ее словам, те отказались это делать и посоветовали обратиться в клинику на территории отеля. Отмечалось, что медик в клинике при отеле сделал пациентке неизвестный укол и дал жаропонижающую таблетку, после чего температура женщины упала до 33 градусов, на теле появились темные пятна и стали отниматься ноги. Давший ей лекарства врач заявил, что пятна — от загара, а остальные симптомы вскоре пройдут.

По словам матери, через некоторое время она смогла добиться госпитализации дочери в государственную больницу — ее доставили в реанимацию, однако спустя некоторое время молодая женщина умерла.

Тело женщины сейчас транспортируют в Салават. Российским судмедэкспертам предстоит выяснить причину ее смерти. У умершей осталась дочь, пожилые родители и муж.

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