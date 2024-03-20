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В МЧС рассказали о бурении скважины в шахте «Пионер»

МЧС рассчитывает доставить воду и еду, благодаря бурению в шахте «Пионер»

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Телеграм-канал Василий Орлов

Бурение скважины в заваленную горной породой шахту «Пионер» в Зейском районе Амурской области должно обеспечить поступление туда воздуха. Об этом сообщили «Газете.Ru» в МЧС России.

«Бурение позволит обеспечить дополнительное поступление воздуха, доставку воды и продуктов питания в случае обнаружения там горняков», — сообщили в пресс-службе.

На место происшествия также следует еще одна буровая установка повышенной мощности. К поисково-спасательной операции привлечено порядка 230 человек. В настоящее время откачано более 1,2 тыс. кубометров воды, вывезено порядка 3,1 тыс. кубометров грунта. Также стало известно, что еще 30 сотрудников МЧС прибыли к месту проведения поисково-спасательной операции.

Обвал горных пород произошел на золотодобывающем руднике 18 марта. По данным МЧС, под завалами находятся 13 человек. 20 марта спецборт МЧС РФ прибыл в Благовещенск с дополнительной группой спасателей и инженеров. Также сообщалось, что спасатели начнут бурить вторую разведывательную скважину на месте обвала в шахте рудника.

Ранее МЧС не подтвердило сообщения о «перестуках» горняков на руднике «Пионер».

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