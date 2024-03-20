Стал известен идеальный для гипертоников дешевый продукт

Благодаря высокому содержанию калия картофель очень полезен для людей, страдающих повышенным давлением. Об этом сообщила в беседе с aif.ru кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

«Из-за высокого содержания калия картошка может быть помощником для гипертоников и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — объяснила эксперт.

Диетолог напомнила и о мочегонных свойствах одного из самых доступных продуктов. Чтобы получить как можно больше полезных веществ, она посоветовала правильно готовить картофель: варить «в мундире» или запекать.

«Стоит помнить, что больше всего витаминов и минеральных веществ в молодом картофеле», — подчеркнула Денисова.

К минусам клубней она отнесла высокий гликемический индекс, который может стать причиной повышения уровня сахара в крови, что опасно для диабетиков.

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