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Врач объяснила, как питание кормящей мамы влияет на ребенка

Врач Никогосян: питание кормящей матери должно быть сбалансированным

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Shutterstock

В период грудного вскармливания матери чрезвычайно важно следить за качеством питания. Об этом сообщила заведующая акушерским обсервационным отделением родильного дома Ногинской больницы Сирануш Никогосян. Ее слова приводит «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

«Норма БЖУ-белков, жиров, углеводов в рамках суточной калорийности для кормящей женщины должна быть следующей: белки — 120-140 г, углеводы — до 450 г в день, жиры — 80 г. Нужно обратить внимание на то, сколько продуктов с содержанием этих веществ употребляет кормящая мать», — отметила врач.

По ее словам, важно включить в рацион молоко, мясо, рыбу, зерновые продукты, масла, крупы, овощи, фрукты и ягоды.

Врачи из Израиля до этого подсчитали, что для снижения риска осложнений женщинам во время беременности может быть полезно проходить 2300 и более шагов.

Ранее врач объяснила, что выпадение волос после беременности — нормальное явление, однако оно должно прекратиться через шесть месяцев после родов или завершения лактации.

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