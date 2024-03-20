В Иванове мастер сдал в металлолом шесть отданных ему в ремонт автомобилей

В Ивановской области мастер по ремонту автомобилей сдал в металлолом шесть машин клиентов. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Шесть автолюбителей из Иваново лишились своих машин, отдав их в ремонт. Как установили полицейские, автослесарь принимал транспорт, называл сроки ремонта и переставал выходить на связь.

Машины клиентов он разбирал на запасные части и сдавал в металлолом. Мастера удалось задержать, возбуждено уголовное дело о присвоении чужого имущества, общий ущерб, нанесенный автовладельцам, составил более полутора миллионов рублей.

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