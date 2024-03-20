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На месте обвала шахты рудника «Пионер» пробурят новую скважину

Вторую скважину пробурят к месту нахождения горняков на руднике «Пионер»

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Телеграм-канал Василий Орлов

Спасатели начнут бурить вторую разведывательную скважину на месте обвала в шахте рудника «Пионер» в Амурской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Орлов.

«Вторая скважина свяжет спасателей с горизонтом шахты, который расположен ближе. Она поможет более точно оценить обстановку внутри», — объяснил глава области.

По его словам, ранее 20 марта спасатели начали бурить первую скважину. В оба прохода планируют запустить специальные камеры, привезенные из Новокузнецка. Параллельно идет зачистка завала, результаты которой закрепят возведением бетонной перемычки, которая предотвратит повторные инциденты.

Обвал горных пород произошел на золотодобывающем руднике 18 марта. По данным МЧС, под завалами находятся 13 человек. 20 марта спецборт МЧС РФ прибыл в Благовещенск с дополнительной группой спасателей и инженеров.

Ранее президент РФ Владимир Путин получил доклады главы МЧС России Александра Куренкова и губернатора Орлова по ситуации в Приамурье.

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