Авиаэксперт объяснил намерение компаний убрать бизнес-класс с отдельных рейсов

Намерение авиакомпаний заменить бизнес-класс на эконом можно объяснить обычным желанием оптимизировать пространство самолета, подстроившись под пассажиропоток и основной спрос, считает гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев. Этот шаг может затронуть несколько направлений, где бизнес-класс спросом не пользовался, объяснил он НСН.

До этого в СМИ появилась новость о возможной замене бизнес-класса на эконом в самолетах авиакомпании «Россия». По мнению Горбачева, это решение может коснуться рейсов в Санкт-Петербург, которые длятся чуть больше часа – бизнес-класс на них обходится пассажирам в 2,5 раза дороже.

«Обычно такой класс размещения востребован при полетах, которые длятся не менее 4-5 часов. Возможно, убрать опцию решили, поскольку кресла не заполнены», – отметил эксперт.

На переоборудование самолета на эконом уйдет не более полудня, считает Горбачев. Это полностью безопасное для пассажиров мероприятие, так как решение о размещении кресел всегда принимаются не производителем самолетов, рассчитанных обычно на 150-200 пассажиров, а авиакомпанией, подчеркнул он. Важно, что это недорогая процедура, поэтому при необходимости и росте спроса всегда можно снова оборудовать бизнес-класс, заключил авиаэксперт.

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