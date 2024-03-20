Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Авиаэксперт объяснил намерение компаний убрать бизнес-класс с отдельных рейсов

Гендиректор «Аэропорта» Горбачев объяснил ликвидацию бизнес-класса оптимизацией

close
100%
Depositphotos

Намерение авиакомпаний заменить бизнес-класс на эконом можно объяснить обычным желанием оптимизировать пространство самолета, подстроившись под пассажиропоток и основной спрос, считает гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев. Этот шаг может затронуть несколько направлений, где бизнес-класс спросом не пользовался, объяснил он НСН.

До этого в СМИ появилась новость о возможной замене бизнес-класса на эконом в самолетах авиакомпании «Россия». По мнению Горбачева, это решение может коснуться рейсов в Санкт-Петербург, которые длятся чуть больше часа – бизнес-класс на них обходится пассажирам в 2,5 раза дороже.

«Обычно такой класс размещения востребован при полетах, которые длятся не менее 4-5 часов. Возможно, убрать опцию решили, поскольку кресла не заполнены», – отметил эксперт.

На переоборудование самолета на эконом уйдет не более полудня, считает Горбачев. Это полностью безопасное для пассажиров мероприятие, так как решение о размещении кресел всегда принимаются не производителем самолетов, рассчитанных обычно на 150-200 пассажиров, а авиакомпанией, подчеркнул он. Важно, что это недорогая процедура, поэтому при необходимости и росте спроса всегда можно снова оборудовать бизнес-класс, заключил авиаэксперт.

Бортпроводница ранее рассказала, почему в самолете лучше не пить кофе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами