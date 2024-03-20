Тысячи пчел оказались на свободе после ДТП с фурой, перевозившей ульи

В США тысячи пчел оказались на свободе после того, как перевернулся грузовик, перевозивший ульи, пишет издание UPI.

Как сообщают СМИ, грузовик перевернулся на шоссе в Миссисипи поздно вечером. В прицепе фуры были ульи, поэтому в результате аварии тысячи пчел оказались на свободе. На место происшествия были вызваны специалисты, которые должны были поймать рой насекомых.

По словам экспертов, пчелы вели себя более или менее спокойно, потому что на улице было уже темно. Кроме того, они не стали разлетаться по округе, а разбились на несколько групп.

«Большинство из них остались поблизости с грузовиком после аварии, поэтому их удалось переместить обратно в ульи», — говорится в заявлении.

О том, какова была дальнейшая судьба пчел и что стало причиной ДТП, не сообщается.

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