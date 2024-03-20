Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тысячи пчел оказались на свободе после ДТП с фурой, перевозившей ульи

UPI: в США тысячи пчел оказались на шоссе из-за аварии с грузовиком, перевозившим ульи

close
100%
YouTube

В США тысячи пчел оказались на свободе после того, как перевернулся грузовик, перевозивший ульи, пишет издание UPI.

Как сообщают СМИ, грузовик перевернулся на шоссе в Миссисипи поздно вечером. В прицепе фуры были ульи, поэтому в результате аварии тысячи пчел оказались на свободе. На место происшествия были вызваны специалисты, которые должны были поймать рой насекомых.

По словам экспертов, пчелы вели себя более или менее спокойно, потому что на улице было уже темно. Кроме того, они не стали разлетаться по округе, а разбились на несколько групп.

«Большинство из них остались поблизости с грузовиком после аварии, поэтому их удалось переместить обратно в ульи», — говорится в заявлении.

О том, какова была дальнейшая судьба пчел и что стало причиной ДТП, не сообщается.

Ранее пенсионеры подали в суд на соседа-пчеловода, подопечные которого мешают им жить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами