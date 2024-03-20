Риелтор рассказал, какую недвижимость выгоднее покупать в Подмосковье

На сегодняшний день загородный дом в Подмосковье обойдется дешевле, чем квартира. Об этом в интервью РИАМО сообщил генеральный директор компании «Азбука недвижимости» Сергей Факира. Он также напомнил, что на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) распространяются льготные ипотечные программы.

«Средняя стоимость квадратного метра загородной недвижимости составляет от 70-80 до 100 тыс. рублей. В то же время цены на квартиры на первичном рынке в регионе находятся в диапазоне 160-170 тыс. рублей за кв. м, на вторичном — 120-140 тыс. рублей за «квадрат», — сказал Факира.

С помощью семейной ипотеки, продолжил эксперт, можно взять льготный кредит на сумму до 12 млн рублей под 6% годовых. Этот бюджет позволит построить дом «под ключ» площадью до 130 кв. м., пояснил он.

Руководитель департамента городской недвижимости компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко до этого раскрыла тонкости выбора условий по ипотеке. По ее словам, для того чтобы грамотно оформить кредит, необходимо учитывать множество нюансов — от выбора банка и программы кредитования до расчета комфортного ежемесячного платежа.

Ранее риелтор предрекла падение цен на «вторичку» в Московском регионе.