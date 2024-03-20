«Сыпется, рушится, крушится»: в Черногорске может рухнуть еще одно общежитие

В Черногорске (Хакасия) рушится здание общежития, расположенное по соседству с обрушившимся 14 марта зданием. Как рассказала «Газете.Ru» жительница дома Виктория, его часто заливает водой, однако даже после трагедии в соседнем доме никаких проверок общежития не было.

«Я мама трех деток. С угла, который скоро обрушится, у меня комната находится. С другого угла проживает также мамочка, у нее ребенок-инвалид, и тоже скоро [этот угол] обрушится. Здесь проживает 70-80% жильцов. Администрация никак в нас не заинтересована, потому что они молчат. Никто не приходил к нам после той страшной трагедии, когда обрушилось соседнее общежитие, слава богу, без жертв. Мы боремся, пытаемся через программы, телеканалы выйти. А так — никто к нам не приходит, ничего не рассказывает, будем ли мы признаны аварийными, выселят ли нас отсюда, дадут ли нам жилье взамен. Внутри тоже ужасное состояние. Все рушится, капает с потолков. Бывает, все заливается водой, когда все тает — снег сейчас тает, у нас все с крыши капает в самом помещении. Стенам уже хана. Я живу здесь с 2017 года, вот такого срача не было. Моментально все начало рушиться», — сказала она.

Еще одна жительница дома Оксана в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что жильцы боятся повторения трагедии, которая в данном случае может привести к жертвам.

«Состояние дома очень сильно критичное. С двух углов все сыпется, рушится, крушится. Мы боимся точно также упасть, не дай бог, вместе с детьми. Тут 70% проживает людей, 30% давно съехало. Нас администрация никак не хочет выселять, она даже не приходит, не делает никаких экспертиз, не фотографирует, ничего вообще нам об этом не говорит. И управляющая компания тоже замалчивает. Куда стучаться еще? Если мы обрушимся, то будут жертвы. Общежитие почти полное», — подчеркнула она.

14 марта на улице Дзержинского в городе Черногорск республики Хакасия обрушились две стены жилого дома №12Б — с первого по пятый этаж. По данным МЧС, в обрушившейся части здания никто не проживал. Как сообщил центр развития общественного контроля, жильцов дома временно разместят в социальных гостиницах.

В администрации города «Газете.Ru» тогда заявили, что обрушившееся общежитие «уже давно» было признано аварийным, но люди продолжали там жить и сдавать квартиры «на свой страх и риск».

Позднее Центр развития общественного контроля Хакасии опубликовал видео, на котором жители Черногорска жалуются на состояние соседнего общежития по адресу: улица Дзержинского, 12А. Отмечалось, что в здании уже разрушилась одна стена.

Ранее ростовские власти выдали жильцам рухнувшего дома по 10 тыс. руб. и предложили взять ипотеку.