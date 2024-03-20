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В Новой Москве на насосной станции обнаружили тела двух младенцев

СК возбудил дело после обнаружения тел двух младенцев в Новой Москве

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В Новой Москве на насосной станции обнаружили тела двух новорожденных, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве на своем сайте.

По данным следствия, тело одного младенца нашли 18 марта, а тело другого — 19 марта. При этом пол детей определить на тот момент не удалось.

СК отмечает, что у новорожденного обнаружена на голове рана в теменной области слева.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и допросили сотрудников насосной станции, а также изъяли и изучили записи камер видеонаблюдения.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

В августе 2023 года в одном из торговых центров на востоке Москвы было обнаружено тело новорожденного ребенка в санитарном узле. Личность матери удалось установить — ею оказалась 27-летняя женщина. Сообщалось, что умерший ребенок был сильно недоношен, плод соответствовал периоду 10-12 недель беременности.

Ранее стало известно, зачем младенцы оставляют «сувениры» в теле матери.

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