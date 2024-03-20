Фермеры устроили протесты по всей Польше

В Польше с утра 20 марта начались масштабные протесты фермеров, выступающих против беспошлинного экспорта украинской агропромышленной продукции в Европу. Об этом сообщает Onet.

Фермеры заблокировали въезды в крупные города, в том числе Варшаву, Вроцлав, Познань и Быдгощ. Всего по всей Польше они объявили о протестах 70 тысяч человек в 580 местах.

Представитель профсоюза заявил, что фермеры выступают против «зеленого курса» Европейского союза, импорта продукции с Украины, ограничения животноводства в Польше и «драматической ситуации» в сельском хозяйстве.

Накануне Европейский парламент (ЕП) продлил до 5 июня 2025 года приостановку пошлин и квот на экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины в страны Евросоюза.

При этом депутаты ЕП договорились принять меры в случае резкого увеличения импорта украинской пшеницы.

Ранее в Польше неизвестные высыпали на землю украинское зерно из железнодорожных вагонов.