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Эксперт по энергетике объяснил причину крупных коммунальных аварий в России

Специалист по энергетике Кондратьев: статистика не учитывает реальный износ ЖКХ

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Статистика Росстата учитывает лишь бухгалтерский, а не физический износ коммунальной инфраструктуры в России. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

«Изношенность не всегда коррелирует с надежностью работы оборудования, — объясняет специалист. — Классический пример, котел может быть установлен несколько месяцев назад, но, если при монтаже допущены нарушения, он сломается в первый же осенне-зимний период».

По его словам, аварии в России, несмотря на растущий износ, становятся реже, однако масштабные сбои говорят о системных проблемах.

«Даже одна такая авария — не случайность, к ней приводит много факторов. Я думаю, что сектор теплоснабжения сейчас в не самой простой ситуации. Советские запасы уже близки к исчерпанию и на обновление инфраструктуры нужно гораздо больше средств, особенно в регионах, где были высокие объемы жилищного строительства, и новые объекты часто просто подключали к старой инфраструктуре», — считает Крохин.

Подробнее о причинах аварий в России — в исследовании Газеты.Ru.

Ранее сообщалось, что на решение вопроса с отоплением в Подмосковье выделят 10 млрд рублей. На эти деньги планируется модернизировать котельные и устранить аварийные участки на сетях.

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