В российском городе бродячая собака откусила ребенку часть ноги

В Кузбассе бродячая собака откусила 13-летнему мальчику часть ноги. Об этом сообщает Prokuzbass.ru.

По информации издания, инцидент произошел в городе Прокопьевске. По словам матери ребенка, бездомные собаки выскочили из-за гаражей и напали на ее сына недалеко от рынка на улице Крупской. Один из псов вцепился ему в ногу и свалил несовершеннолетнего на землю, вырвав кусок мягких тканей с задней части голени.

Женщина рассказала, что спастись от бездомных собак мальчику помог проезжавший мимо водитель, который спугнул животных. После этого он отвез раненого ребенка домой. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

Ранее в Иркутской области дети спасли мужчину от нападения собачьей стаи.