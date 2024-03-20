Во Вьетнаме запросили смертную казнь для создательницы финансовой пирамиды

Прокуратура Вьетнама попросила суд приговорить к смертной казни 68-летнюю главу девелоперской компании Van Thinh Phat Holdings Group Чыонг Ми Лан, которую обвиняют в создании финансовой пирамиды на $20 млрд. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, судебный процесс может продлиться до конца апреля. Если вину предпринимательницы докажут, то этот случай станет крупнейшим финансовым мошенничеством в истории Вьетнама. Согласно информации Thanh Nien, к делу причастны 85 человек.

Следствие утверждает, что Лан и ее подельники вывели из Акционерного коммерческого банка в Хошимине (SCB), который контролировали с помощью множества доверенных лиц, более 304 трлн донгов ($12,46 млрд).

Прокуратура также обвинила бизнесвумен и ее сообщников в выдаче незаконных кредитов фиктивным предприятиям, продаже поддельных облигаций SCB и других преступлениях.

Следователи полагают, что Лан давала чиновникам взятки за то, чтобы они закрывали глаза на ее махинации. Предположительно, старший инспектор Государственного банка Вьетнама получил от обвиняемой $5,2 млн. Общий ущерб, нанесенный SCB и его клиентам, составил 498 трлн донгов ($20 млрд), говорится в заявлении прокуратуры.

Ранее стало известно, сколько финансовых пирамид и нелегалов выявили в России за 2023 год.