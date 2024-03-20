Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Вьетнаме запросили смертную казнь для создательницы финансовой пирамиды

Прокуратура Вьетнама просит суд казнить создательницу пирамиды на $20 млрд

close
100%
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Прокуратура Вьетнама попросила суд приговорить к смертной казни 68-летнюю главу девелоперской компании Van Thinh Phat Holdings Group Чыонг Ми Лан, которую обвиняют в создании финансовой пирамиды на $20 млрд. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, судебный процесс может продлиться до конца апреля. Если вину предпринимательницы докажут, то этот случай станет крупнейшим финансовым мошенничеством в истории Вьетнама. Согласно информации Thanh Nien, к делу причастны 85 человек.

Следствие утверждает, что Лан и ее подельники вывели из Акционерного коммерческого банка в Хошимине (SCB), который контролировали с помощью множества доверенных лиц, более 304 трлн донгов ($12,46 млрд).

Прокуратура также обвинила бизнесвумен и ее сообщников в выдаче незаконных кредитов фиктивным предприятиям, продаже поддельных облигаций SCB и других преступлениях.

Следователи полагают, что Лан давала чиновникам взятки за то, чтобы они закрывали глаза на ее махинации. Предположительно, старший инспектор Государственного банка Вьетнама получил от обвиняемой $5,2 млн. Общий ущерб, нанесенный SCB и его клиентам, составил 498 трлн донгов ($20 млрд), говорится в заявлении прокуратуры.

Ранее стало известно, сколько финансовых пирамид и нелегалов выявили в России за 2023 год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами