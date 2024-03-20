В Новосибирской области поймали браконьера, охотившегося на косуль

В Новосибирской области задержали браконьера с тушами косули. Об этом сообщили в ГУ МВД России по области.

16 марта сотрудники Госавтоинспекции остановили в одном из населенных пунктов Каргатского района автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого находился 53-летний житель Оби.

В багажнике у него полицейские обнаружили две туши косули, их водитель вез к родственникам домой. В лесном массиве на территории Каргатского района находилось место забоя, а неподалеку было найдено незарегистрированное охотничье ружье, спрятанное мужчиной. Разрешительных документов на хранение оружия и лицензии на добычу животных у охотника не было.

Подозреваемого в незаконной охоте задержали, но позже отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Установлено, что браконьер причинил животному миру региона ущерб в крупном размере.

Ранее автомобилист из Омска украсил капот своей машины головой косули.