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Иркутяне возмутились из-за зовущей выпить «Родины-матери» на стене рюмочной

В Иркутске посетители рюмочной возмутились из-за зовущей выпить «Родины-матери»

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Народный фронт I Иркутская область/VK

В Иркутске посетители рюмочной возмутились из-за плаката, на котором «Родина-мать» зовет выпить. Об этом во «ВКонтакте» сообщает «Народный фронт Иркутская область».

По информации сообщества, в расположенной в центре города рюмочной «12 стульев» на стене висит плакат-пародия со знаменитым образом «Родины-матери». Изображение сопровождается текстом, призывающим посетить питейное заведение.

«В военные годы она вдохновляла солдат на подвиги, а теперь зовет выпить», — отметили приславшие фото плаката подписчики, передает сообщество.

По мнению посетителей рюмочной, такое использование образа «Родины-матери» является кощунственным. Представители «Народного фронта» обратились в прокуратуру, чтобы проверить законность использования плаката в коммерческих целях.

Ранее владелец прав объяснил, кому придется заплатить за фото «Родины-матери» в Волгограде.

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