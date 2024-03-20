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Москвичам пообещали возвращение теплой весенней погоды

Метеоролог Gismeteo Старков: в Москву возвращается комфортная весенняя погода

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Global Look Press

Во второй половине этой недели москвичей порадует комфортная весенняя погода, рассказал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков. В городе заметно потеплеет, хотя в ночные часы все еще будут небольшие морозы, предупредил он в беседе с RT.

Преимущественно в столице будет сохраняться в течение нескольких дней сухая и малооблачная погода, отметил синоптик. Ночью, по его прогнозу, температура воздуха составит в среднем от 2 до 4 градусов ниже нуля, по региону в целом – от 5 до 7 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 7-9 градусов выше нуля, местами – до 10 градусов тепла.

При этом атмосферное давление в столице в ближайшие дни будет оставаться повышенным.

Напомним, на предстоящие выходные москвичам спрогнозировали теплую, но дождливую погоду с активным таянием снега.

Ранее жителям столицы рассказали, когда наступит метеорологическая весна.

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