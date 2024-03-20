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Названа дата начала летней навигации в России

Росморречфлот: летняя навигация в РФ начнется с 1 апреля

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Василий Батанов/РИА «Новости»

В России с 1 апреля начнется поэтапное открытие летней навигации. Об этом в интервью ТАСС рассказал исполняющий обязанности главы Росморречфлота Борис Ташимов.

«На данный момент нами уже утверждены даты открытия навигации. С 1 апреля она начнется на Волгодонском и Азово-Донском бассейнах», — сообщил руководитель ведомства.

Он добавил, что Росморречфлот предполагает рост речных пассажироперевозок в 2024 году сразу на 15-17% в сравнении с прошлым годом. Кроме того, Ташимов пообещал, что организация приложит усилия для увеличения числа морских перевозок.

16 ноября мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги летнего сезона навигации в 2023 году. По его словам, москвичи совершили 2,2 млн поездок по Москве-реке на круизном и прогулочном флоте, что на 22% превысило прошлогодние показатели. Градоначальник напомнил, что от вокзалов можно было отправиться в круизы до 30 крупных городов и туристических центров России.

Ранее сообщалось, что в России сократился грузооборот морских портов.

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