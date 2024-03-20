Эксперт оценил, вредит ли ноутбуку постоянное подключение к сети

Батарея ноутбука будет изнашиваться быстрее, если постоянно подключать устройство к электросети, однако этот процесс зависит от модели гаджета. Об этом Pravda.Ru рассказал генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский.

«Некоторые модели регулируют зарядку аккумулятора, а некоторые не регулируют. Понятно, чем дороже модель, тем она продвинутее. Поэтому если хороший дорогой брендовый ноутбук, то он сам защищает аккумулятор, если он постоянно включен в сеть, в зарядку. А если дешевая модель, то может пострадать батарея, на самом деле», — пояснил эксперт.

По словам Листовского, наиболее надежными считаются литий-ионные батареи. При этом навредить ноутбуку постоянным подключением к сети нельзя, добавил он.

Эксперт Сергей Догонин до этого говорил, что покупка дешевой модели ноутбука является одной их самых распространенных ошибок, потому что чаще всего такие гаджеты имеют устаревший процессор и малое количество оперативной памяти. По его словам, эти показатели могут косвенно указывать на то, что в процессе эксплуатации с техникой могут возникнуть проблемы.

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