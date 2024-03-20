Россиянам рассказали, в какие месяцы лучше всего искать работу

Самыми удачными месяцами для поиска работы обычно являются февраль, март и апрель, потому что многие компании к этому периоду уже запланировали бюджет на год и понимают, кого и на какую зарплату искать. Об этом «Москве 24» рассказала HR-эксперт, основатель онлайн-школы по управлению персоналом Ольга Осипова.

Следующий благоприятный сезон наступает в конце августа и длится до начала ноября, уточнила эксперт.

«Ноябрь, декабрь – тихие месяцы, когда представители компаний доделывают задачи перед Новым годом. В январе все отходят от праздников, летом – в июне, июле, начале августа – сезон отпусков: рекрутеры и лица, принимающие решения, могут отдыхать. Однако это не значит, что в эти периоды невозможно найти работу. Просто не стоит рассчитывать на быстрый результат, процесс поиска может затянуться», – отметила Осипова.

По ее словам, для ускорения поиска работы соискателям стоит составить сопроводительное письмо, в котором будет указан только тот опыт, который требуется компании. Кроме того, она рекомендует указывать, почему вы ищете работу и чем вас заинтересовала вакансия.

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова до этого говорила, что при поиске работы важно прежде всего изучать описание вакансии, а также оценить, как составлено объявление, чтобы вовремя распознать в работодателе мошенника.

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