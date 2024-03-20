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Двухлетнему ребенку потребовалась пересадка печени из-за отравления парацетамолом

В Бурятии врачи борются за жизнь юного пациента с разрушением печени

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Shutterstock

В Бурятии врачи пытаются спасти ребенка, у которого разрушилась печень из-за отравления парацетамолом. Об этом рассказали в пресс-службе Закаменской ЦРБ.

По словам главного врача больницы Константина Эрдынеева, ребенок в возрасте двух лет девяти месяцев на днях был доставлен в приемное отделение санавиацией в крайне тяжелом состоянии. Его немедленно поместили в реанимацию, а во время диагностики врачи поняли, что его печень полностью разрушилась. К таким последствиям привела передозировка парацетамола, которым родители пытались лечить ребенка.

«При максимальной дозировке 140 мг на 1 кг веса ребенку с ОРВИ давали в течение 2 дней 200 мг/кг! Единственным спасением жизни становится трансплантация органа», — отметил главврач.

Он заявил, что пациента собираются перевезти отдельным санбортом в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова в Москве.

Ранее годовалый мальчик оказался в больнице из-за капель от насморка.

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