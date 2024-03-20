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В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотниками

Воронежский губернатор Гусев заявил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе

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В Воронежской области отменена опасность атаки беспилотными летательными аппаратами. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Гусев.

«Уважаемые воронежцы! Отбой опасности атаки беспилотниками», — написал он.

Опасность атаки БПЛА Гусев объявил в Telegram в 23:50 (мск) 19 марта. Он призывал жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России, заверяя о готовности системы противовоздушной обороны (ПВО).

Утром 20 марта губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об уничтожении дронов над Энгельсом.

До этого министерство обороны России заявляло, что вечером 19 марта российские силы ПВО уничтожили зенитную ракету С-200 над Курской областью, а также сбили одну ракету зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot над Белгородской областью.

В тот же день в российском оборонном ведомстве заявляли, что российские силы ПВО уничтожили десять ракет РСЗО «Вампир» и одну «Точку-У», запущенные Вооруженными силами Украины по Белгородской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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