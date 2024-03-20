Над Энгельсом сбили беспилотники

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотники над Энгельсом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, дроны были ликвидированы «менее часа назад».

«Система ПВО сработала своевременно и эффективно. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет»,— написал глава региона.

Чиновник не назвал число сбитых беспилотных летательных аппаратов.

До этого в министерстве обороны РФ сообщили, что вечером 19 марта российские силы противовоздушной обороны уничтожили зенитную ракету С-200 над Курской областью, а также сбили одну ракету зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot над Белгородской областью.

В тот же день в Минобороны заявили, что российские силы ПВО уничтожили 10 ракет РСЗО «Вампир» и одну «Точку-У», которые были запущены Вооруженными силами Украины по Белгородской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.