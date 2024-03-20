Стало известно, куда упали обломки сбитой украинской ракеты С-200

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что обломки сбитой украинской ракеты С-200 упали в центре Курска, а также в других районах города.

«В результате работы ПВО обломки украинской ракеты С-200 упали в центре Курска и других районах города», — говорится в публикации.

Глава региона отметил, что в результате инцидента пострадавших нет, но было повреждено несколько крыш.

Также он заявил, что при объявлении ракетной опасности до 8:00 20 марта школы и детские сады Курска будут закрыты.

Вечером 19 марта российские силы противовоздушной обороны уничтожили зенитную ракету С-200 над Курской областью, а также сбили одну ракету зенитного ракетного комплекса Patriot над Белгородской областью.

Кроме этого, губернатор сообщил, что в селе Горналь Суджанского района украинский дрон развалился в воздухе при попытке атаковать автомобиль.

До этого ВСУ уже вели обстрел поселка Теткино. Губернатор сообщил о прекращении энергоснабжения из-за повреждения ЛЭП вследствие обстрелов. Старовойт пообещал, что восстановительные работы начнутся, когда будет обеспечена безопасность аварийных бригад.

Ранее воздушный таран российского беспилотника спас семь человек.