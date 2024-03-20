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Россиянам рассказали, как загранпаспорт может стать недействительным

Разработчик Арлазаров: загранпаспорт станет недействителен при ошибках в 1 и 7

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Depositphotos

Загранпаспорт у россиян могут посчитать недействительным и не выпустить за границу при наличии в нем ошибок, в том числе в написании цифр 1 и 7. Об этом «Газете.Ru» рассказал гендиректор Smart Engines (разработчик систем распознавания и проверки подлинности документов), доктор технических наук Владимир Арлазаров.

С особым вниманием нужно отнестись к машиночитаемой зоне (МЧЗ) — это две строки с буквенно-цифровым кодом в самом низу на белом фоне, предупредил глава компании-разработчика.

«В МЧЗ нужно внимательно отнестись к шрифту. При заполнении этой зоны используется специальный шрифт OCR-B размера 1. Ошибочно использованный в загранпаспортах шрифт отличается от правильного написанием всего двух цифр — 1 и 7», — отметил он.

Арлазаров уточнил, что неверным написанием считается, если цифра 1 написана с чертой или, другими словами, заческой, а у семерки отсутствует плавный изгиб.

Специалист также пояснил, что хорошей защитой от подобных проблем станет получение именно биометрического паспорта (на 10 лет). Этот документ гарантирует большую защищенность от оплошностей — из-за необходимости записи всех данных на чип, уточнил Арлазаров.

По его словам, владельцы загранпаспортов должны перепроверить все данные при получении и убедиться, что специалисты не допустили ошибку при оформлении документа.

«Алгоритм проверки сам по себе прост и займет не более 10 минут. Нужно внимательно проверить все строки, в том числе неочевидные — скажем, место рождения. Если, например, город написан с ошибкой — паспорт автоматически будет признан недействительным. Или если вместо буквы «I» напечатана «J» — аналогично», — заключил он.

Ранее выяснилось, что россиян стали разворачивать на границе из-за ошибок в загранпаспортах.

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