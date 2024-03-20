Россиян предупредили, какие продукты не стоит употреблять с алкоголем

В первую очередь не стоит есть вместе с алкогольными напитками соленые продукты, например, картофель фри. Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Антюфеева рассказала «Газете.Ru», какие продукты не надо сочетать с алкоголем, чтобы не усугубить его токсичное воздействие на организм.

«Соленые продукты обезвоживают организм и будут заставлять тянуться к лишней рюмке, что еще больше увеличивает потребление алкоголя. Кроме того, следует понимать, что похмелье на следующий день после употребления алкоголя связано как раз с обезвоживанием», — объяснила Антюфеева.

Также врач рекомендовала не пить алкоголь вместе с десертами и сладостями.

«Простые углеводы быстрее усваиваются организмом и не оказывают защитного действия, как другие продукты, а значит алкоголь будет дольше оставаться непереработанным, дольше всасываться в кровоток, что даст более выраженное похмелье, нагрузку на органы. Кроме того, щавелевая кислота, которая есть в некоторых видах шоколада, может стать причиной воспаления слизистой желудка», — объяснила специалист.

Кроме того, она посоветовала избегать употребления пива вместе с хлебом, так как это может стать причиной вздутия в животе. Связано это с тем, что оба продукта содержат дрожжи, слишком большое количество которых приведет либо к нарушению пищеварения, либо к избыточному росту грибков рода Кандида в желудке.

«Комбинация кофеина и алкоголя заставляет организм испытывать стресс, так как на него оказывается два совершенно противоположных действия: алкоголь расширяет сосуды, а кофеин (кофе и энергетики) сужает сосуды головного мозга. Это приводит к перепадам давления, тахикардии, тошноте», — добавила врач.

Еще одна комбинация, которой, по словам врача, следует избегать — это фасоль и чечевица вместе с вином. Указанные бобовые продукты содержат большое количество железа, которое плохо усваивается организмом вместе с вином, поскольку в нем содержится соединение под названием танин, препятствующее усвоению этого минерала.

Также не стоит употреблять алкоголь вместе с пиццей с большим содержанием помидоров (например, пицца Маринара — неаполитанская пицца, приправленная только томатным соусом, оливковым маслом первого отжима, орегано и чесноком).

«Алкоголь задерживает процесс опорожнения желудка и снижает напряжение нижнего пищеводного сфинктера, что вызывает рефлюкс (заброс) содержимого желудка в пищевод. Кислые помидоры в пицце с томатным соусом могут спровоцировать симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), такие как кислотный рефлюкс и изжогу. Вы можете съесть любую другую пиццу, которая не содержит томатов и не такая жирная», — рассказала гастроэнтеролог.

Ранее нарколог рассказал, можно ли употреблять алкоголь при приеме антибиотиков.