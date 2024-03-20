Этой зимой российские туристы чаще ездили за активным отдыхом

По сравнению с прошлой зимой российские туристы почти на треть чаще выбирали направления для активного и приключенческого отдыха. В то же время число покупок одежды для туризма в этот период выросло на 20%. Это показало исследование ЮMoney и Ostrovok.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Самые высокие темпы роста бронирований наблюдались по классическим зимним направлениям. Например, спрос на отдых в Мурманской области этой зимой оказался выше на 85%. Помимо этого, туристы на треть чаще, чем в прошлом году, бронировали размещение на Байкале — среди направлений лидировал Иркутск, где спрос на размещение увеличился на 34%, а также Листвянка — на 23%.

Бронирования на горнолыжных курортах выросли на 10%. При этом по ряду направлений отмечается особенно сильное увеличение спроса. Например, число бронирований в объектах размещения на курортах Алтая выросло более чем в полтора раза в Приэльбрусье — на 20%. В Шерегеше туристы выбирали отели и апартаменты на 11% чаще, чем в прошлом году, на склонах Карачаево-Черкесии — на 7%, в Краснодарском крае — на 5%. Любопытно, что россияне также активнее ездили на родину Деда Мороза: число зимних бронирований в объектах размещения в Великом Устюге выросло на 5% год к году.

В топ-10 зимних направлений вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Краснодар, Екатеринбург, Мурманск, Нижний Новгород и Эсто-Садок.

Средняя стоимость ночи в прожитых бронированиях в российских отелях и апартаментах составила 5 200 рублей — это на 23% больше, чем в прошлом году (4 200 рублей). Средний чек насчитывал 10 800 рублей за две ночи, прошлой зимой — 8 100 рублей.

Результаты анализа трат россиян от ЮKassa также говорят о повышенном интересе к приключенческому отдыху этой зимой. Так, в период с декабря 2023 по февраль 2024 года оборот покупок одежды для туризма, горнолыжного снаряжения и товаров для активного отдыха оказался на 28% выше, чем в прошлом году. При этом средний чек вырос на 7% и составил 11 400 рублей. Число покупателей увеличилось на 10%.

Кроме того, специалисты ЮKassa наблюдают повышенный спрос на автобусные путешествия: с декабря 2023 года по февраль 2024 года число покупок билетов выросло более чем в два раза относительно зимы прошлого года. Оборот увеличился на 25%, а покупателей стало больше на 69%. Средний чек при этом снизился на 47% и составил 3 072 рубля.

«Этой зимой по сравнению с прошлой в несколько раз выросло число бронирований автобусных перевозок. Популярность автобусного туризма в России растет из года в год. Это связано с развитием внутренних направлений у перевозчиков, а также с запуском новых маршрутов у международных автобусных компаний», — прокомментировала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Примечательно, что из трех зимних месяцев больше всего бронирований туристических услуг, покупок одежды для путешествий и экскурсий пришлось на февраль.

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