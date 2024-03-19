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Губернатор сообщил о перебоях с электроснабжением в Курске

Губернатор Старовойт: в Курске зафиксированы перебои с электроснабжением

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Unsplash

В Курске зафиксированы временные перебои с электроснабжением. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, службы приступают к ликвидации последствий.

Чиновник также заявил, что приближаться к обломкам беспилотников и трогать их нельзя, они могут нанести вред.

Вечером 19 марта российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили зенитную ракету С-200 над Курской областью, а также сбили одну ракету зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot над Белгородской областью. Зенитная ракета С-200 была переоборудована для поражения наземных целей.

Накануне Старовойт сообщил, что в селе Горналь Суджанского района Курской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) развалился в воздухе при попытке атаковать автомобиль.

Он также рассказал, что украинские военные в очередной раз обстреляли поселок Теткино Глушковского района.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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