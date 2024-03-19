Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Еще два региона примут эвакуированных детей из Белгородской области

Еще два региона ЦФО примут эвакуированных детей из Белгородской области

close
100%
Антон Вергун/РИА Новости

Эвакуированных из Белгородской области детей примут Воронежская и Тамбовская области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти регионов.

«Сегодня в Воронежской области ждут первые организованные группы женщин и детей из Белгородчины. Всего должен приехать 41 человек», — рассказали в пресс-службе правительства Воронежской области.

В Тамбовской области заявили, что в данный момент решены вопросы, связанные с питанием, медицинским обеспечением и размещением сопровождающих лиц, идет подбор вожатых и воспитателей.

Кроме того, детей из Белгородской области готовы принять Самарская, Астраханская, Калужская области, Ставропольский край и Республика Коми.

19 марта стало известно, что власти Белгородской области приняли решение вывезти детей в другие регионы из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета «Единой России». В настоящее время планируется вывоз около 9 тыс. детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района.

Ранее мэрия Белгорода прокомментировала сообщения о дефиците продуктов в городе.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами