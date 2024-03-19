Еще два региона примут эвакуированных детей из Белгородской области

Эвакуированных из Белгородской области детей примут Воронежская и Тамбовская области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти регионов.

«Сегодня в Воронежской области ждут первые организованные группы женщин и детей из Белгородчины. Всего должен приехать 41 человек», — рассказали в пресс-службе правительства Воронежской области.

В Тамбовской области заявили, что в данный момент решены вопросы, связанные с питанием, медицинским обеспечением и размещением сопровождающих лиц, идет подбор вожатых и воспитателей.

Кроме того, детей из Белгородской области готовы принять Самарская, Астраханская, Калужская области, Ставропольский край и Республика Коми.

19 марта стало известно, что власти Белгородской области приняли решение вывезти детей в другие регионы из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета «Единой России». В настоящее время планируется вывоз около 9 тыс. детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района.

Ранее мэрия Белгорода прокомментировала сообщения о дефиците продуктов в городе.