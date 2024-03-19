Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге врачи удалили у пациента из легких 170 метастазов и установили рекорд

В Петербурге медики удалили 170 метастазов из легких пациента

close
100%
Pixabay

Онкологи Петербурга удалили из легких пациента рекордное количество метастазов. Об этом сообщает НМИЦ онкологии имени Петрова в официальных соцсетях.

Мужчина обратился в больницу в 2020 году, после чего прошел курс химиотерапии, но это не остановило рост опухоли. После этого пациент прошел программу лечения в Германии и еще несколько курсов химиотерапии.

В результате россиянин связался со специалистами НМИЦ. Хирург-онколог Евгений Левченко ранее уже удалял большое количество метастазов, но на этот раз поставил рекорд. Во время нескольких операций длительностью по 5-8 часов у пациента удалили 170 раковых метастазов.

Специалист дает оптимистичные прогнозы на дальнейшую жизнь пациента.

По данным НМИЦ, удаление 170 метастазов — это мировой рекорд.

Ранее в Москве медики удалили женщине опухоль с зубами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами