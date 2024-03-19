В Петербурге врачи удалили у пациента из легких 170 метастазов и установили рекорд

Онкологи Петербурга удалили из легких пациента рекордное количество метастазов. Об этом сообщает НМИЦ онкологии имени Петрова в официальных соцсетях.

Мужчина обратился в больницу в 2020 году, после чего прошел курс химиотерапии, но это не остановило рост опухоли. После этого пациент прошел программу лечения в Германии и еще несколько курсов химиотерапии.

В результате россиянин связался со специалистами НМИЦ. Хирург-онколог Евгений Левченко ранее уже удалял большое количество метастазов, но на этот раз поставил рекорд. Во время нескольких операций длительностью по 5-8 часов у пациента удалили 170 раковых метастазов.

Специалист дает оптимистичные прогнозы на дальнейшую жизнь пациента.

По данным НМИЦ, удаление 170 метастазов — это мировой рекорд.

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