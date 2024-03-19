Владелец прав объяснил, кому придется заплатить за фото «Родины-матери»

Использовать изображение волгоградской скульптуры Родина-мать в личных, образовательных, воспитательных или информационных целях можно бесплатно и без разрешения правообладателя. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил директор компании «УПРАВИС» Эрик Вальдес-Мартинес, представляющий интересы внука автора монумента Евгения Вучетича.

«Безусловно, фотографироваться на фоне памятника можно любому лицу. Свадьбы, дни рождения, туристы, — как хотите. Использовать и выкладывать фото себя на фоне памятника можно в интернете, в социальных сетях. Никаких ограничений с точки зрения закона нет, и правообладатель в это вмешиваться не может. Но, если вы что-то пририсуете «Родине-матери», то, конечно, вам зададут вопросы. Правообладатель может вмешиваться только в двух случаях. Первое – если памятник является основным объектом использования. То есть вы сфотографировали памятник и разместили его изображение, например, на футболке. Этого делать нельзя без разрешения автора. Здесь уже запрещено. Второе — если символ памятника используется в целях получения дохода. Например, без разрешения правообладателя выпускается сувенирная продукция. Во всех остальных случаях: в образовательных, информационных, учебных, воспитательных – пожалуйста, используйте. Ограничений нет», — сказал Вальдес-Мартинес.

Он отметил, что раньше права на изображение и отчисления шли музею-заповеднику «Сталинградская битва». Сейчас – прямому наследнику автора монумента.

«Музей получал за это деньги всегда. Другое дело, что сам правообладатель изображения мемориала на Мамаевом кургане активно стал работать в последние годы. Все, в том числе наследник скульптура — Вучетич Евгений Викторович, прекрасно понимают общественную значимость этого объекта. У правообладателя нет никаких препятствий по использованию этого памятника. Но у него никогда не вызывало восторга, когда мы находили изображение этого памятника, например, на бутылке с водкой, игральных картах или на элементах одежды. Вызывают также вопросы, когда некоторые политические партии спекулируют исключительно в своих личных меркантильных целях на использовании памятника «Родина-мать зовет!» Потому что этот памятник не про рекламу, продвижение чьих-то интересов. Это совершенно про другое. Этот памятник про страшную войну, про трагедию и одновременно героизм советского воина-солдата», — пояснил Вальдес-Мартинес.

О том, как работает авторское право, и за что поступают отчисления правообладателю, директор компании «УПРАВИС» рассказал в интервью «Газете.Ru».

Ранее суд арестовал девушку, «трогавшую» грудь Родины-матери.