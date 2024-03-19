Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России надеются, что арест гражданина Южной Кореи не испортит отношения с Сеулом

Руденко: в МИДе надеются, что арест корейца в РФ не испортит отношения с Сеулом

close
100%
Depositphotos

Ситуация вокруг ареста гражданина Южной Кореи за шпионаж требует детального расследования, в Москве надеются, что отношения с Сеулом не испортятся. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Этот вопрос обсуждался с Сеулом, мы в курсе этой ситуации. Надеемся, что это не окажет влияния на наши двусторонние отношения. Хотя, конечно, этот случай требует детального расследования» — отметил замминистра.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министерство прорабатывает консульский доступ к гражданину Южной Кореи, задержанному в России по обвинению в шпионаже.

Сообщалось также, что гражданин Южной Кореи Пэк Кван Сун, арестованный в России за шпионаж, оказался пастором-миссионером. Он был представителем фонда Global Love Rice Sharing Foundation в России.

Ранее ростовский суд приговорил троих украинских шпионов к длительным срокам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами