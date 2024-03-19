В России надеются, что арест гражданина Южной Кореи не испортит отношения с Сеулом

Ситуация вокруг ареста гражданина Южной Кореи за шпионаж требует детального расследования, в Москве надеются, что отношения с Сеулом не испортятся. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Этот вопрос обсуждался с Сеулом, мы в курсе этой ситуации. Надеемся, что это не окажет влияния на наши двусторонние отношения. Хотя, конечно, этот случай требует детального расследования» — отметил замминистра.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министерство прорабатывает консульский доступ к гражданину Южной Кореи, задержанному в России по обвинению в шпионаже.

Сообщалось также, что гражданин Южной Кореи Пэк Кван Сун, арестованный в России за шпионаж, оказался пастором-миссионером. Он был представителем фонда Global Love Rice Sharing Foundation в России.

Ранее ростовский суд приговорил троих украинских шпионов к длительным срокам.